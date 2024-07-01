У Латвії набув чинності закон про партнерство. За ним уперше в історії країни зареєстрували одностатевий союз
- Автор:
- Олександра Амру
- Дата:
-
У Латвії сьогодні, 1 липня, офіційно набула чинності норма про нову юридичну форму відносин — інститут партнерства. Відтепер двоє повнолітніх громадян будь-якої статі, які перебувають у близьких відносинах, ведуть спільне домогосподарство і не є родичами по прямій лінії або подружжям, можуть юридично укласти у будь-якого присяжного нотаріуса партнерські відносини.
Нотаріальний акт про партнерство дозволить парам ухвалювати рішення, повʼязані зі здоровʼям та лікуванням одне одного, а також отримувати соціальні гарантії та податкові пільги.
Завершення партнерства відбуватиметься у разі смерті одного з партнерів, шлюбу одного або обох партнерів чи з їхнього обопільного бажання завершити таку юридичну форму відносин через суд.
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, який сам здійснив камінг-аут у 2014 році, привітав набуття чинності законом про партнерство.
«Від сьогодні в Латвії набуває чинності регламент про партнерство, який надає правового захисту всім партнерам. Довгий шлях, правильний крок. Вітаю всіх, для кого це важливо і хто над ним довго працював!» — написав латвійський президент.
Новим законом одразу після опівночі вже скористався перший одностатевий союз — Яніс і Максим, повідомили у латвійському правозахисному русі Dzīvesbiedri. Пара зареєструвала партнерство в присутності міністерки юстиції Латвії Інесе Лібіні-Егнере, під керівництвом якої розробляли регламент про партнерство.
- Пакет законопроєктів, який запроваджує в Латвії інститут партнерства, ухвалили в остаточному читанні торік у листопаді. Інститут партнерства запроваджувався поправками до закону «Про нотаріат» і передбачав, зокрема, що у разі смерті одного партнера другий має право на пенсію, яку не встиг отримати померлий. Крім того, зареєстроване партнерство дозволяло відвідувати одне одного в лікарні. Однак тоді у сеймі наголосили, що зареєстроване партнерство досі не надавало права одностатевим парам усиновлювати дітей.
- Набуття чинності законом було припинено на два місяці після того, як група депутатів звернулася до президента Рінкевичса з проханням провести референдум. За законодавством, зібрали підписи виборців за винесення нової норми на всенародне голосування, але достатньої кількості голосів набрати не вдалося. Лише 19 січня цього року Рінкевичс проголосив новий закон.
- У 2023 році новий президент Латвії Едгарс Рінкевичс став першим відкритим геєм на такий посаді в Європейському Союзі. У 2014 році він став першим високопосадовцем у Латвії, який оголосив, що він гей. У ЄС було кілька премʼєр-міністрів геїв, зокрема Лео Варадкар з Ірландії та Ксавʼєр Беттель з Люксембургу, однак Рінкевичс буде першим президентом-геєм у Євросоюзі.