У Латвії набув чинності закон про партнерство. За ним уперше в історії країни зареєстрували одностатевий союз

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У Латвії сьогодні, 1 липня, офіційно набула чинності норма про нову юридичну форму відносин — інститут партнерства. Відтепер двоє повнолітніх громадян будь-якої статі, які перебувають у близьких відносинах, ведуть спільне домогосподарство і не є родичами по прямій лінії або подружжям, можуть юридично укласти у будь-якого присяжного нотаріуса партнерські відносини.

Нотаріальний акт про партнерство дозволить парам ухвалювати рішення, повʼязані зі здоровʼям та лікуванням одне одного, а також отримувати соціальні гарантії та податкові пільги.

Завершення партнерства відбуватиметься у разі смерті одного з партнерів, шлюбу одного або обох партнерів чи з їхнього обопільного бажання завершити таку юридичну форму відносин через суд.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, який сам здійснив камінг-аут у 2014 році, привітав набуття чинності законом про партнерство.

«Від сьогодні в Латвії набуває чинності регламент про партнерство, який надає правового захисту всім партнерам. Довгий шлях, правильний крок. Вітаю всіх, для кого це важливо і хто над ним довго працював!» — написав латвійський президент.

Новим законом одразу після опівночі вже скористався перший одностатевий союз — Яніс і Максим, повідомили у латвійському правозахисному русі Dzīvesbiedri. Пара зареєструвала партнерство в присутності міністерки юстиції Латвії Інесе Лібіні-Егнере, під керівництвом якої розробляли регламент про партнерство.