Одеська поліція розслідує загибель військового — його могла застрелити неповнолітня

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В Одесі загинув 23-річний військовий — у нього влучила куля з автомата Калашникова. Її випустила 17-річна дівчина, яка хотіла розібрати і зібрати автомат.

Про це повідомила Національна поліція.

У ніч з 29 на 30 червня в поліцію зателефонував військовослужбовець і розповів про смерть побратима.

На місці правоохоронці зʼясували, що заявник запросив до себе в гості друга й двох знайомих дівчат віком 17 й 20 років. Молодша захотіла розібрати та зібрати автомат, який належить власнику квартири. Коли взяла зброю в руки, пролунали постріли. Кулі поцілили у 23-річного військового. Він загинув на місці.

Поліцейські вилучили автомат Калашникова та декілька магазинів з набоями до нього, гільзи, два пістолети. Вони розпочали провадження за ч. 1 ст. 119 ККУ — вбивство через необережність.

Правоохоронці зʼясовують всі обставини загибелі військового, а також встановлюють, на яких підставах наявна і зберігається зброя у квартирі його побратима.