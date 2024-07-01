СБУ підозрює керівника Західного управління Мін’юсту в закритті справ боржників за хабарі

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СБУ викрила на корупції чиновників Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Відомство є головним органом реалізації державної правової політики в семи областях на заході України.

Про це пише пресслужба СБУ.

Фігуранти систематично отримували хабарі за незаконне закриття справ щодо боржників. Наразі всіх учасників схеми звільнили з посад.

За даними слідства, колишній керівник міжобласної структури Мін’юсту залучив до схеми кількох своїх підлеглих. На момент викриття він ще був очільником установи. СБУ не називає його імені, але місцеве медіа «Бліц-Інфо» пише, що мова про Олега Люкляна.

Для передачі грошей організатор схеми залучив посередника — мешканця Івано-Франківська. Надалі фігуранти ділили гроші між собою, а провадження закривали з формулюванням «у зв’язку з повним погашенням боргу».

Наразі Люкляну повідомили про підозру ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття хабаря). Дії посередника кваліфікували за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 ККУ (пособництво в хабарництві). Максимальне покарання за цими статтями — 10 років увʼязнення.