WP: За рік на Бєлгородську область впало 38 російських планерних бомб

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Планерні бомби, якими Росія обстрілювала українські міста, регулярно падали і на території самої Росії.

Про це йдеться у внутрішньому російському документі, доступ до якого отримали журналісти The Washington Post.

Документ перехопила українська розвідка. Він містить таблицю інцидентів з посиланнями на постанови про знешкодження бомб і евакуацію. Ймовірно, його сформувало управління з надзвичайних ситуацій міста Бєлгорода.

Згідно з цим документом щонайменше 38 бомб впали в Бєлгородській області в період між квітнем 2023-го і квітнем 2024 року, хоча більшість з них не вибухнули.

Більшість бомб знайшли цивільні — лісники, фермери або мешканці навколишніх сіл. У більшості випадків Міністерство оборони Росії не знало, коли були запущені бомби, тому деякі з них могли лежати там по кілька днів.

Щонайменше чотири бомби з 38 впали на саме місто Бєлгород. Ще сім знайшли в навколишніх передмістях. Найбільше — 11, впало в прикордонному Грайворонському районі, і там деякі з них не вдалося знайти через «складну оперативну обстановку». У кількох випадках, описаних в документі, йшлося про бомби ФАБ-500.

Російське видання ASTRA підтвердило, що багато інцидентів, описаних у документі, збігаються з інформацією, яку воно отримало від місцевих органів влади та з повідомлень у місцевих ЗМІ. За підрахунками медіа, лише за березень — червень цього року РФ скинула на свої та окуповані території України щонайменше 119 бомб.