У Києві затримали людей, які хотіли захопити Верховну Раду

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СБУ

У Києві правоохоронці затримали людей, які хотіли захопити будівлю Верховної Ради та заблокувати її роботу.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, група «громадських активістів» готувала низку провокацій у Києві 30 червня. Під виглядом так званого віче вони планували оголосити про «усунення від влади» чинного військово-політичного керівництва України.

СБУ стверджує: щоб зібрати людей, організатори мали влаштувати в центрі Києва нібито мирне зібрання. Але більшість учасників заходу хотіли використати «втемну» — не розкриваючи їм справжніх намірів щодо провокації. В такий спосіб хотіли розхитати суспільно-політичну ситуацію всередині України.

Правоохоронці заявили, що групу очолював співзасновник громадської організації, яка ще з 2015 року відома своїми антиукраїнськими акціями. За даними Офісу генпрокурора, він винайняв у Києві зал, який вміщує дві тисячі осіб, а також підшукував військових і озброєних охоронців приватних структур для реалізації силового захоплення.

Чоловік, якого слідство вважає організатором, залучив кількох спільників — представників громадських організацій з Києва, Дніпра та інших регіонів. Вони спілкувалися між собою в різних месенджерах, а якщо зустрічалися, то невеликими групами по три особи.

Служба повідомляє, що під час обшуків у помешканнях підозрюваних знайшли зброю та боєприпаси, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та чорнові записи з доказами підривної діяльності.

Їх затримали та повідомили про підозру за чч. 1, 2, 3 ст. 109 Кримінального кодексу України — дії та заклики до дій, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Тепер їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.