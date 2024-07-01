Росіяни цілили по Дніпру балістикою — постраждали сім людей

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У ніч на 1 липня російські війська цілили по Дніпру балістикою, у місті лунали вибухи. Через атаку постраждали сім людей, серед них — 15-річний хлопець.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Одну жінку госпіталізували, інші лікуватимуться амбулаторно.

У житловому районі пошкоджений магазин. Також потрощені дахи та вікна в приватних будинках і багатоповерхівках. Інформацію уточнюють.

Також ввечері 30 червня росіяни обстрілювали Нікопольщину дронами-камікадзе та артилерією. Там пошкоджені 5 приватних будинків, господарська споруда, лінії електропередач, газогін. Також горіло поле з пшеницею — пожежу вже ліквідували, але вогонь знищив понад 2 га.