Росіяни атакували Київ, уламки впали на багатоповерхівку

Новини

Російські війська ввечері 30 червня атакували Київщину. Сили ППО працювали в області, а в столиці уламки впали на багатоповерхівку.

Тривога в столиці та області лунала з 19:17 до 19:52. Мер Києва Віталій Кличко повідомляв про роботу Сил ППО в Київській області.

Згодом він заявив, що в Оболонському районі столиці уламки впали на житловий будинок. Сталось загоряння на 8 та 9 поверхах.

Звернень від потерпілих з будинку, куди влучили уламки, не було, додав мер.

Оновлено о 20:46. З будинку в Оболонському районі евакуювали 10 мешканців. До медиків звернулися пʼятеро потерпілих. Всі — жінки, з гострою реакцією на стрес. Одну літню жінку госпіталізували, іншим надають допомогу на місці.