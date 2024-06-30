Православна церква Болгарії обрала нового патріарха. Він звинувачував Україну у війні й повторював пропаганду РФ

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Болгарська православна церква 30 червня обрала нового патріарха — 52-річного митрополита Видинського Даниїла. Він стверджував, що Україна так само відповідальна за війну, як і Росія.

Про це пишуть BTV Новините, болгарська служба «Радіо Свобода» та AFP.

Митрополит Даниїл набрав 69 голосів, а митрополит Григорій — 66. Ще три голоси визнали недійсними.

Даниїл є наступником патріарха Неофіта, який помер у березні після того, як очолював болгарську церкву понад десять років. Болгарська православна церква зазвичай уникає коментування поточних подій, але Неофіт закликав до припинення війни в Україні.

Даниїл же у листопаді 2022 року, коментуючи війну в Україні, заявив, що «жодного з учасників конфлікту не можна виправдовувати за те, що відбувається, за рахунок іншого».

«Ми спостерігаємо тенденції сіяти ненависть, заперечення й образу, в тому числі й в нашому суспільстві до однієї з воюючих сторін, яка названа єдиним і неспровокованим агресором», — казав він.

У травні 2023 року Даниїл записав півторагодинне звернення, в якому, зокрема, говорив про війну в Україні. У зверненні Даниїл повторював основні тези російської пропаганди, посилаючись на заяви експертів з міжнародного права з сумнівною репутацією та неодноразово цитуючи посла Росії в Болгарії Елеонору Митрофанову.

У цьому ж зверненні він заявляв, що вірян УПЦ МП переслідують в Україні через віру.

ПЦУ він називав «церковною структурою», створеною тодішнім президентом України Петром Порошенком. За його словами, питання нібито полягало не у вірі, а у «сильно вираженому націоналізмі».

Крім того, він різко розкритикував висилку у вересні 2023 року глави Російської церкви в Софії й двох білоруських священників, звинувачених у служінні геополітичним інтересам Росії.