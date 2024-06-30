Росіяни вдарили по Харкову КАБом. Є загиблий, серед постраждалих — 8-місячне немовля
- Автор:
- Оля Березюк
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У неділю, 30 червня, російські війська вдарили по цивільному підприємству в Харкові.
Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та голова ОВА Олег Синєгубов.
Про удар по місту стало відомо о 16:28. Росіяни атакували керованою авіабомбою цивільне підприємство, яке розташоване майже в центрі Харкова. Там спалахнула пожежа.
За словами Синєгубова, внаслідок атаки постраждали пʼятеро людей, серед них — дитина. Терехов уточнив, що постраждала дитина — 8-місячне немовля.
Оновлено о 16:59. В результаті атаки спалахнуло відділення пошти. Також горять 7 вантажних автомобілів.
Оновлено о 17:03. Терехов повідомив про одного загиблого внаслідок атаки. Кількість постраждалих зросла до 8.