Премʼєр Угорщини Орбан оголосив про новий ультраправий блок у Європарламенті

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Націоналістичні партії з Австрії, Угорщини та Чехії, які перемогли на виборах до Європарламенту, сформували новий ультраправий блок «Патріоти Європи».

Про це пише Euronews.

Премʼєр-міністр Угорщини з національної партії «Фідес» Віктор Орбан, член австрійської національної ради з Австрійської партії свободи Герберт Кікль і експремʼєр Чехії з «Дії незадоволених громадян 2011» Андрей Бабіш підписали маніфест нового блоку.

«Наша мета – стати найсильнішою правою групою в європейській політиці», — написав Орбан.

Усі три партії — засновники блоку — проросійські, жодна з них не підтримує Україну у війні з Росією. Їхні лідери теж відомі своєю прихильністю до РФ.

«Ми віддамо перевагу національному суверенітету перед федералізмом, свободі перед порядками і миру перед війною», — додав Андрей Бабіш.

Під час виборів до Європарламенту правляча партія Угорщини «Фідес» на чолі з Віктором Орбаном показала найгірший результат за всю історію участі — 44,52% проти традиційних 50%+. «Фідес» отримає 11 мандатів у Європарламенті.