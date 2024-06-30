Королівська родина відкриває двері замку Балморал для туристів уперше за 170 років

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AJB / Alamy

Королівська родина вперше за понад 170 років дозволила проводити екскурсії в замку Балморал у Шотландії.

Про це пише The Guardian.

Відвідувачі зможуть побачити передпокій, червоний коридор, головну та сімейну їдальні, фоє, бібліотеку та вітальню королівського замку. Також вони оцінять (або ні) нові елементи дизайну, які зробили на бажання короля Чарльза. Він, зокрема, змінив килими у вітальні — повернув ті, що з орнаментом тартан Hunting Stewart. Такий орнаментальний стиль обрала для замку ще королева Вікторія.

Квитки на екскурсії коштували £100 і £150, їх розпродали за 24 годин після надходження в продаж. З 1 липня до 4 серпня Балморал дозволили відвідувати 40 людям на день.

AJB / Alamy

Замок Балморал є королівською резиденцією з тих пір, як його придбав принц Альберт у 1852 році за £32 000. Його часто називають улюбленою резиденцією королеви Єлизавети II, і тут вона померла 2022 року.

Стіни Балморалу увішані картинами вікторіанського художника сера Едвіна Генрі Ландсіра — улюбленця королеви Вікторії. Ними прикрасили замок на прохання короля Чарльза.

Бібліотеку замку, що колись слугувала кімнатою для сніданків і обідів Вікторії та її чоловіка, зараз Чарльз використовує як кабінет.

Раніше туристи могли відвідувати лише бальний зал Балморалу й територію замку.