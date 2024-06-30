Українські полярники показали, як горбаті кити «шпигують» в Антарктиці

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Українські полярники з Національного антарктичного наукового центру показали один із цікавих типів поведінки горбатого кита — spyhopping, тобто «шпигунство».

Про це пише НАНЦ.

«Шпигуючи», кит займає у воді вертикальне положення або трохи під кутом, тримаючи над поверхнею голову й очі. Голова — це чверть тіла горбатого кита, яке зазвичай завдовжки 15 метрів. Така позиція дає їм можливість дослідити, що відбувається на поверхні.

Горбатий кит, якого зафіксували на відео полярники, виринув, щоб поцікавитися, що там роблять дослідники в човні.

Вивчення китів — це один з напрямів роботи вчених на станції «Академік Вернадський», який включає їхню фотоідентифікацію, відбір біопсій і запис звуків.

Крім горбатих китів, такий тип поведінки притаманний косаткам. Вони часто «шпигують», щоб обстежувати крижини в пошуках тюленів і пінгвінів. Коли знаходять, то змивають їх з льоду хвилями води, а потім зʼїдають.