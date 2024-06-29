У Львівській області обвалилась шахта, загинули двоє гірників

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ПАТ "Кривбасзалізрудком"

На шахті «Відродження» в селі Межиріччя Червоноградського району Львівщини на глибині понад 500 метрів обвалився ґрунт.

Про надзвичайну ситуацію повідомив голова ОВА Максим Козицький.

На місці події загинули двоє гірників — 37-річний Андрій Кончук і 36-річний Володимир Макогін.

У держпідприємстві «Львіввугілля» додали, що обвал порід покрівлі стався о 13:20 на зʼєднанні 174-ї монтажної камери зі 174-м конвеєрним штреком пласта «Сокальський».