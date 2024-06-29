ЄС розширив санкції проти Білорусі, щоб закрити лазівки для Росії

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Рада Європейського Союзу ухвалила санкції проти Білорусі через її участь у збройній агресії РФ проти України. Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Ці санкції віддзеркалюють деякі з обмежувальних заходів проти Росії, щоб завадити обходу санкцій через Білорусь.

Таким чином Рада ЄС продовжила заборону на експорт товарів і технологій подвійного призначення та передових технологій. А також вводить додаткові санкції на експорт товарів, які можуть сприяти зміцненню білоруського промислового потенціалу.

Крім того, обмеження вводяться на експорт до Білорусі товарів і технологій морського судноплавства і предметів розкоші. До того ж буде заборонено ввезення прямо чи опосередковано золота й алмазів з Білорусі, а також гелію, вугілля і мінеральних продуктів, включно із сирою нафтою.

Це обмеження доповнять новою забороною на експорт товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці та скрапленні природного газу, наголосили в Раді ЄС.

Рада ЄС заборонила надання певних послуг Білорусі, її уряду, державним органам, корпораціям або агентствам, а також будь-якій фізичній або юридичній особі, що діє від їхнього імені або за їхньою вказівкою. Ідеться, зокрема, про бухгалтерські, архітектурні та інженерні послуги, послуги з реклами й маркетингових досліджень.

Окрім цього, розширюється заборона на перевезення вантажів автомобільним транспортом територією ЄС на причепах і напівпричепах, зареєстрованих у Білорусі, зокрема на вантажівках, зареєстрованих за межами Білорусі.

Також для протидії реекспорту товарів військового призначення, знайдених в Україні або критично важливих для розвитку російських військових систем, оператори ЄС, які продають такі товари до третіх країн, повинні будуть впровадити механізми належної обачності.

В окремій заяві Бельгії, яка головує в Раді ЄС, вказано, що ці обмеження «закривають найбільшу лазівку в санкційному режимі».