На Донеччині три людини загинули від російських обстрілів
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Через ранкові обстріли російських військ на Донеччині загинули три людини, ще чотири постраждали.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
У Лиманській громаді під обстріл потрапили два населених пункти: у Зарічному росіяни вбили трьох людей, у Торському — поранили одну людину.
У Нью-Йорку від обстрілів постраждали дві людини, ще один постраждалий у Курахівці.
Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін закликає людей евакуюватися з області. У Донецькій області вже оголосили обовʼязкову евакуацію, а з прифронтових громад — примусову. Російські війська постійно обстрілюють міста і села регіону, внаслідок чого щодня є поранені або загиблі.