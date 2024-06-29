У Дніпрі зросла кількість постраждалих від удару по багатоповерхівці. Одна людина загинула

Новини

Пресслужба ДСНС

Станом на ранок 29 червня відомо про одну загиблу людину та 12 поранених у Дніпрі.

Про це пише Міністерство внутрішніх справ України.

Серед постраждалих — немовля та вагітна жінка. Врятовані дві людини. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак з посиланням на дані поліції заявив, що пʼятьох людей вважають зниклими безвісти.

Від удару пошкоджені 11 автомобілів. Фахівці вивезли 190 т будівельного сміття. Пошуково-рятувальна операція триває.