У Дніпрі зросла кількість постраждалих від удару по багатоповерхівці. Одна людина загинула
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
-
Пресслужба ДСНС
Станом на ранок 29 червня відомо про одну загиблу людину та 12 поранених у Дніпрі.
Про це пише Міністерство внутрішніх справ України.
Серед постраждалих — немовля та вагітна жінка. Врятовані дві людини. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак з посиланням на дані поліції заявив, що пʼятьох людей вважають зниклими безвісти.
Від удару пошкоджені 11 автомобілів. Фахівці вивезли 190 т будівельного сміття. Пошуково-рятувальна операція триває.
- Учора ввечері, 28 червня, російські війська влучили ракетою в багатоповерхівку — в одному з підʼїздів зруйновані квартири з 8 по 11 поверхи.