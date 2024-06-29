У США виступають за передачу всіх заморожених російських активів Україні. Огляд матеріалів іноземних медіа 28 червня

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«Бабель»

Найкращий спосіб змусити Росію заплатити за вторгнення в Україну ― це передати Києву всі заморожені гроші російського уряду. Про це вкотре для американської преси пише колумніст The New York Times Пітер Кой. Очевидно, пише Кой, що росіяни навіть у випадку розгрому у війні максимально відтягуватимуть процес репарацій та намагатимуться надурити як Україну, так і світ, виторговуючи найвигідніші умови для себе. А гроші Україні, яка бореться за існування, потрібні вже зараз. І значно більше, ніж Росії, яка демонструє бодай формальне економічне зростання, навіть попри відтік сотень тисяч кваліфікованих працівників за кордон, мобілізацію і подальше вбивство чи поранення ще сотень тисяч своїх військових.

Більшість грошей з резервів Росії зберігаються в Бельгії ― формально, за міжнародною практикою, вона може конфіскувати ці кошти, якщо перебуватиме у стані війни з росіянами. Це вже ліберальніші норми, ніж, наприклад, у XIX столітті, коли Росія і Британія продовжували виплачувати боргові зобовʼязання одна перед одною, хоча й перебували у стані війни. Та зараз ситуація інша, а несправедливість цієї війни очевидна для більшості країн Заходу. І Вашингтон, і Брюссель всіляко намагаються «насипати піску в шестерні російської економіки, аби сповільнити її воєнну машину», пише Кой. Конфіскувати її накопичення на користь України ― логічний для цього крок, адже це стабілізує ситуацію в тилу та посилить ЗСУ.