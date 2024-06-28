Новини

В Україні збільшують держзамовлення на навчання майбутніх військових, медиків і педагогів

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Уряд збільшив державне замовлення у 2024 році на підготовку військових, медиків, будівельників, педагогів, транспортників і робітничих кадрів.

Про це пише пресслужба Мінекономіки.

Державне замовлення на окремі спеціальності збільшили, щоб відповідати потребам ринку праці. Зараз він потребує фахівців у сфері безпеки та оборони, у медицині, будівництві, логістиці.

Ось на що збільшують держзамовлення:

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий додав, що завдання його міністерства — створити щільний звʼязок у ланцюжку освіта — економіка — ринок праці.