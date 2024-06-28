OSINT-аналітики ідентифікували російських військових, які обстрілюють Харків

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Аналітики OSINT-агенції Molfar ідентифікували 55 російських військових, які причетні до обстрілів Харкова і Харківської області, зокрема до удару по «Епіцентру» 25 травня 2024 року.

Російські окупанти із 47-го гвардійського бомбардувального авіаційного полку ЗС РФ, який базується у Воронежі, регулярно атакують Харків. Ось кілька з них.

Серед причетних до обстрілів є уродженець Чугуєва Харківської області командувач 6-ї армії ВПС та ППО Олег Маковецький.

Олег Маковецький.

Також у списку командир 47-го бомбардувального авіаційного полку Олексій Лобода, який віддавав іншим окупантам накази бомбити житлові будинки на Харківщині.

Олексій Лобода.

До списку ввійшов і підполковник Максим Криштоп — російський пілот, який потрапив в український полон 7 березня 2022 року. У травні 2023 року його обміняли. Його допитував очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов, Криштоп був учасником пресконференції з військовополоненими льотчиками, де розповідав, що не підтримує бомбардування цивільних будинків і лікарень.

Максим Криштоп. Армія Inform

Росіяни щодня обстрілюють Харків і Харківську область. Майже щоразу це супроводжується загиблими чи постраждалими серед цивільних, руйнуванням будинків та інфраструктури.