Російські окупанти запустили ракету по Дніпру — обвалилася девʼятиповерхівка

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Російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Пошкоджена девʼятиповерхівка — там обвалилися кілька верхніх поверхів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Попередньо відомо про поранених.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про кілька ракет, які летіли на Дніпро.

Через влучання російської ракети в будинок у Дніпрі повністю зруйновані чотири поверхи. Постраждали троє людей, повідомив президент Володимир Зеленський.

На місці працюють рятувальники, медики та інші служби.

Станом на 19:54 відомо про одного загиблого та пʼятьох постраждалих у Дніпрі. Очільник МВС Ігор Клименко пише, що жертв може бути більше. Рятувальник розбирають завали. Люди заблоковані у квартирах. Одного чоловіка врятували з автомобіля, його засипало частинами понівеченого будинку.

Станом на 20:30 у Дніпрі вже 9 постраждалих. Ще двоє людей не виходять на звʼязок. Триває пошуково-рятувальна операція.

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