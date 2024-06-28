Телескоп «Хаббл» показав галактику з чорною дірою масою як 200 мільйонів сонць

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ESA / Hubble / NASA

Спокійна і невиразна, на перший погляд, еліптична галактика Messier 105 насправді може здивувати надмасивною чорною дірою у своєму ядрі — за масою вона як 200 мільйонів сонць.

Про це пишуть NASA та ESA.

Чорна діра в галактичному ядрі Messier 105 виділяє величезну кількість енергії, споживаючи речовину, що потрапляє в неї. Це змушує центр галактики світитися яскравим і потужним світлом, роблячи тьмяним усе навколо.

ESA / Hubble / NASA

Телескоп «Хаббл» не тільки зробив нове фото галактики, але й показав, що всередині неї є кілька молодих зірок і скупчень. Раніше вважалося, що Messier 105 «мертва», тобто нездатна утворювати нові зорі.

Тепер же астрономи припускають, що галактика утворює приблизно одну зірку, схожу на Сонце, кожні 10 тисяч років.

Галактику Messier 105 відкрили ще у 1781 році. Вона розташована на відстані приблизно 30 мільйонів світлових років від Землі в сузір’ї Лева.