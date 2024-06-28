У «Дії» відображатимуться медичні дані

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Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

У застосунку «Дія» незабаром відображатимуться медичні дані.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Відтак українці зможуть через «Дію» зареєструватися як пацієнти в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ). Крім того, через застосунок можна буде обрати сімейного лікаря, підписати чи розірвати декларацію.

Також у «Дії» громадяни зможуть змінити дані про себе в ЕСОЗ, наприклад, про новий номер телефону чи місце проживання.

Поки що за цим треба їхати в поліклініку або звертатися до Національної служби здоровʼя. Однак скоро всі ці процедури можна буде оформити за кілька кроків у «Дії».

Далі функціонал розшириться, зазначає Федоров. Над сервісом Мінцифра працює разом із Міністерством охорони здоровʼя України та Національною службою здоровʼя України.