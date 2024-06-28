Instagram тестує функцію ШІ-аватарів для користувачів

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Alexander Shatov / Instagram

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг оголосив 27 червня, що в Instagram тестують функцію створення ШІ-аватарів, створених за допомогою AI Studio.

Про це пишуть Tech Crunch та The Verge.

Найближчими тижнями підписники відомих каналів зможуть поспілкуватися зі своїми кумирами через їхні ШІ-аватари, які фактично є ШІ-чат-ботами.

ШІ-аватари спілкуватимуться переважно через повідомлення і будуть чітко позначеними як штучний інтелект. За словами Цукерберга, це нововведення буде корисним також бізнесу для спілкування з клієнтами.

Спочатку в тестуванні візьмуть участь приблизно 50 творців і невеликий відсоток звичайних користувачів у США. Потім Meta розгорне цю функцію для більшої кількості людей протягом наступних кількох місяців. Повноцінно цю функцію планують запустити у серпні.

Цукерберг вважає, що аватари зі штучним інтелектом, стануть чимось на кшталт мистецтва, яке з часом розвиватиметься і вдосконалюватиметься.