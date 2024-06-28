У США пройшов перший раунд теледебатів Байдена і Трампа. Ось головні тези

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CNN

У США 27 червня пройшли перші теледебати чинного президента США Джо Байдена й ексглави Білого дому Дональда Трампа перед президентськими виборами 5 листопада. Політики виступили в студії телеканала CNN в Атланті (штат Джорджія).

Дебати пройшли рекордно рано — ще до того, як політики, які беруть у них участь, стали кандидатами на пост президента США від своїх партій. Республіканці офіційно визначаться зі своїм претендентом у липні, на зʼїзді в Мілуокі, а демократи — лише в серпні, у Чикаго.

Дебати тривали 90 хвилин. У студії не було живої аудиторії. Байден і Трамп говорили про економіку, міграцію, заборону абортів, а також — про війну в Україні та секторі Гази. Ось головні тези.

Війна в Україні

Трамп звинуватив президента Байдена у війні в Україні, заявивши: «Якби у нас був справжній президент, президент, який знав, що його поважає [лідер Росії Володимир] Путін, то він [Путін] ніколи б... не вторгся в Україну».

На дебатах Трамп укотре заявив, що зможе закінчити війну Росії з Україною ще до вступу на посаду президента. З його слів, Байден «заохочував Росію до вторгнення» через вивід військ США з Афганістану у 2021 році — Трамп назвав це «найганебнішим моментом в історії США». Він каже, що вимоги Путіна про територіальні поступки України неприйнятні, однак ця війна «не почалася б, якби в США був лідер».

Головний аргумент Трампа в цьому питанні — США витрачають на війну в Україні багато грошей. Він каже: «Байден дав Україні $200 мільярдів або навіть більше. Це великі гроші. Кожного разу, коли Зеленський приїжджає в цю країну, він забирає з собою $60 мільярдів. Він найбільший продавець у світі — і я не критикую його. Лише кажу, що гроші, які ми витрачаємо на війну, ми витрачати не повинні».

«Байден завів нас у погану позицію з Україною і Росією. Україна не виграє війну. У них закінчуються люди. Це сумно, вони стільки людей втратили... Через дурні рішення Байдена», — каже Трамп. Байден у відповідь зазначив, що Путін не зупиниться на Україні, і назвав його воєнним злочинцем.

«Як ви думаєте, що станеться з країнами НАТО?» — запитав Байден. Він наголосив, що Путін у своїй агресії не зупиниться на агресії проти України, тож під загрозою можуть опинитися і країни НАТО.

Економіка

Байден зазначив, що економіка процвітає і навряд чи ситуація колись була кращою, хоча «є над чим працювати». Натомість Трамп наполягав, що «економіка зазнає краху» і в ній повний безлад.

Байден докладно розповів про те, що він назвав американською економікою «у вільному падінні», тоді як Трамп хвалився станом економіки під час свого президентства, а також тим, як він впорався з пандемією коронавірусу.

«Я за свою каденцію зменшив найбільше податків в історії. Саме це дозволило нам розвиватися. Золото, газ, нафта — усе у нас зʼявилося», — заявив Трамп.

Джо Байден відповів, що економіка в дусі Трампа — це «винагороджування багатих».

Трамп заявив, що Байден винен в інфляції, яка «вбиває людей, бо вони більше не можуть купувати продукти». Він каже, що за Байдена вартість харчових продуктів «подвоїлася, потроїлася, почетверилася».

Байден відповів, що на початку його президентського терміну дійсно не було інфляції, бо «безробіття було 50%, не було робочих місць. Насправді це він [Трамп] спричинив інфляцію величезними вливаннями у боротьбу з пандемією коронавірусу».

Кордон

Трамп заявив, що під час його президентства у США був «найбезпечніший кордон в історії країни», який Джо Байден відкрив для «людей з вʼязниць, з психіатричних лікарень, для терористів з усього світу, не лише з Південної Америки». Однак Associated Press зазначає, що дані, які наводить Трамп, нічим не підтверджені.

Байден відповів, що збільшив охорону кордону та патрулі, і зараз на 40% менше нелегальних мігрантів перетинають кордон.

Загалом що Трамп, що Байден під час дебатів допустили багато фактологічних помилок.

Війна в секторі Гази

Байден констатував, що зараз обговорюється план, який передбачає обмін ізраїльських заручників на палестинських вʼязнів і тривале припинення вогню. Він каже, що тільки бойовики ХАМАС хочуть продовження цієї війни.

Дональд Трамп назвав свого опонента «дуже поганим палестинцем» і сказав, що Ізраїлю треба дозволити «закінчити роботу».

«Він як палестинець. Але і вони не люблять його, тому що він дуже поганий палестинець. Він слабкий», — сказав він про Байдена.

Трамп ухилився від відповіді на запитання, чи підтримає він створення незалежної палестинської держави. «Подивимось», — сказав він.

The Washington Post пише, що виступ Трампа був сповнений його звичайних перебільшень і «брехні», особливо щодо злочинності та міграції. Але головне, що запамʼятають багато виборців, — це «вражаючий контраст» між енергією і життєвою силою Трампа і боротьбою Байдена за те, щоб викласти свої ідеї лаконічно і зрозуміло.

На дебатах голос Байдена звучав хрипко, наче він застудився. У перші півгодини дебатів він декілька разів затинався, пише Reuters, але він знайшов опору в середині, коли розкритикував Трампа за судове провадження у справі про приховування виплат порнозірці Стормі Деніелс за мовчання. Два чиновники Білого дому повідомили, що в Байдена застуда. Але його поведінка на дебатах може посилити побоювання виборців, що 81-річний президент занадто старий, щоб бути президентом ще чотири роки.