Financial Times: Україні можуть поставити до восьми систем ППО Patriot — Київ веде переговори зі США та Ізраїлем

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Київ веде переговори зі США та Ізраїлем, щоб Україні поставили до восьми систем ППО Patriot.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на пʼятьох людей, поінформованих про перемовини.

Кінцева домовленість, імовірно, передбачатиме, що Ізраїль відправить свої Patriot до США, а Штати — до України. Очевидно, Ізраїль продасть свої системи Штатам, щоб США могли передати їх Україні. Контури угоди обговорювали міністри та інші високопосадовці трьох країн.

У квітні Ізраїль заявив, що почне виводити з експлуатації вісім своїх батарей Patriot, яким понад 30 років, бо їх хочуть замінити більш досконалими системами.

Однак батареї, які Ізраїль застосовує у нинішній війні з ісламістським угрупованням ХАМАС, ще не вивели з експлуатації через побоювання, що напруженість із підтримуваними Іраном бойовиками переросте в повномасштабну війну.

Поки обговорювали передачу всіх восьми Patriot, четверо співрозмовників сказали, що врешті не всі системи зможуть відправити в Україну.

Троє людей, близьких до дискусій, повідомили, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба останніми тижнями проводив переговори з цього приводу з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. А радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван принаймні двічі обговорював це питання з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

«Україна продовжує працювати з різними країнами світу над отриманням додаткових систем Patriot. Ми вчергове закликаємо всі країни, які мають такі системи, надати їх Україні», — сказав Кулеба Financial Times. Хоча факт таких переговорів він не підтвердив, зазначає видання.

Як повідомило одне з джерел Financial Times, окрім тристоронніх переговорів з цього приводу, Київ вів прямі переговори з Ізраїлем.

Ізраїльські батареї M901 PAC-2 є старішими за більшість систем Patriot, які зараз є в України. Однак військові аналітики кажуть, що старша модель досі повністю сумісна з новими.

Крім того, Ізраїль має великі запаси ракет-перехоплювачів, які поїдуть разом із цими батареями до України. Аналітики зазначають, що старіші ізраїльські ракети-перехоплювачі мали більший радіус дії та більшу боєголовку, ніж нова модель PAC-3.

«PAC-2 насправді більш корисний за PAC-3 для дальнього перехоплення літаків, тому вони, безумовно, будуть корисними [в Україні]», — сказав старший науковий співробітник Королівського Обʼєднаного інституту оборонних досліджень у Лондоні Джастін Бронк.

Від початку вторгнення Росії в Україну в 2022 році Ізраїль не квапився з тим, щоб підтримати якусь зі сторін конфлікту. Раніше Ізраїль відхиляв запити України про надання систем протиповітряної оборони.