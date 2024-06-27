Запорізькому ексвоєнкому повідомили про ще одну підозру. Він використовував військових для ремонту власного будинку

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Державне бюро розслідувань повідомило про ще одну підозру колишньому начальнику Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який залучав військових із районних військкоматів до ремонту власного будинку замість служби. Його вже судять за корупційні схеми.

Про це повідомили в ДБР.

Під час керування обласним військкоматом у 2023 році чоловік вирішив використати військовослужбовців для ремонту свого нового будинку. Серед працівників районних військкоматів він підібрав тих, хто знається на тому, як виконати ті чи інші будівельні роботи.

Натомість колишній посадовець дозволив чоловікам вільно відвідувати службу, отримуючи при цьому за Умовами виконання робіт був вільний графік відвідування служби зі збереженням повної зарплати. Колишній військком незаконно видавав накази про відрядження військових до Запорізького обласного ТЦК і виписував їм безпідставні виплати.

Так, у лютому — липні 2023 року замість служби троє працівників запорізьких районних військкоматів ремонтували будинок воєнкома. За цей час їм безпідставно нарахували 266,4 тисячі гривень.

Колишньому посадовцю повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та пособництві в ухиленні від військової служби (ч. 1 ст. 364 КК України, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України). За це йому загрожує до десяти років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади, займатися певною діяльністю та штраф до 17 тисяч гривень.

Трьом працівникам військкоматів, які погодилися на його пропозицію, повідомили про підозру в ухиленні від військової служби (ч. 4 ст. 409 ККУ). За це їм загрожує від пʼяти до десяти років позбавлення волі.