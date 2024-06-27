Україна та Європейський Союз підписали безпекову угоду. Ось її текст

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Україна підписала з Європейським Союзом угоду про безпекові гарантії. Договір не має термінів, як це було зі США та іншими країнами, — він діятиме, поки Україна рухатиметься європейським шляхом.

ЄС гарантує Україні стійку і довгострокову підтримку військовим обладнанням, допомогу в проведенні оборонної реформи, співпрацю в оборонній промисловості, допомогу в кіберзахисті, підтримку енергетичної та ядерної безпеки, обмін розвідданими тощо.

Україні гарантується макрофінансова і гуманітарна допомога, а також підтримка у відновленні країни. Київ зобовʼязується продовжувати реформи, посилити прозорість і підзвітність щодо отриманої допомоги, а також робити внесок у безпеку ЄС та його країн.

У разі майбутньої агресії Росії Україна та ЄС проведуть швидкі консультації для визначення потреб України.

Безпека та оборона

Європейський Союз продовжуватиме надавати Україні як летальне, так і нелетальне військове обладнання.

Також ЄС зобовʼязується прискорити та посилити передачу всієї необхідної військової допомоги, зокрема в межах ініціативи передачі мільйона боєприпасів, а також ракет і засобів протиповітряної оборони. Бюджет Фонду допомоги Україні на 2024 рік становитиме €5 мільярдів, але зіставні щорічні збільшення можуть бути передбачені до 2027 року на основі потреб України.

Європейський Союз продовжуватиме забезпечувати підготовку Сил безпеки та оборони України, зокрема через Місію ЄС з військової допомоги Україні (EUMAM). Майбутні навчальні цілі корегуватимуть в межах українських потреб. Також ЄС сприятиме довгостроковому реформуванню Збройних сил України та сектора безпеки й оборони України, зокрема у сфері управління і професійної військової освіти.

Крім цього, Європейський Союз і Україна поглиблять співпрацю між оборонними підприємствам і співпрацюватимуть у сферах кібербезпеки та протидії дезінформації, розвідки та безпеки, зокрема на морі.

Також ЄС підтримає сектор цивільної безпеки України, реформи у сфері розвідки й управління кордонами відповідно до європейського шляху України. Україна ж зобовʼязується швидко впроваджувати засоби контролю і розслідування для ефективної протидії великій контрабанді будь-яких товарів.

Країни запобігатимуть і протидіятимуть неконтрольованому обігу вогнепальної зброї, легкого озброєння та стрілецької зброї (ЛОСЗ), боєприпасів до неї та вибухівки, активно викриватимуть російські інформаційні маніпуляції в цій сфері та протидіятимуть їм. ЄС продовжить підтримувати енергетичну безпеку, енергетичний перехід і ядерну безпеку в Україні, а також зміцнюватиме український ядерний регуляторний орган.

Підтримка України

ЄС підтримуватиме прогрес України у процесі вступу до Європейського Союзу та впровадження реформ. Зі свого боку Україна зобовʼязується активно сприяти реформам, зокрема у сфері верховенства права.

Європейський Союз фінансово підтримає Україну для збереження макроекономічної стабільності держави та підтримки відновлення, відбудови й модернізації, економічного зростання, реформ, повʼязаних зі вступом до ЄС, і загальної стійкості, зокрема через програму Ukraine Facility.

Європейський Союз продовжуватиме інвестувати в покращення сполучення з Україною, зокрема для забезпечення належної пропускної спроможності «Шляхів солідарності». А також готуватиметься до збільшення торгових потоків на шляху України до ЄС разом з імплементацією acquis ЄС. Крім цього, ЄС продовжить працювати над інтеграцією транспортних, телекомунікаційних та енергетичних мереж України до трансʼєвропейських мереж.

Поки агресія Росії проти України триватиме, ЄС підтримуватиме жорсткі санкції проти секторів російської економіки та тих у Росії та за її межами, хто підтримує війну, отримує від неї вигоду або сприяє обходу санкцій у третіх країнах. Країни підтверджують, що російські суверенні активи повинні залишатися замороженими доти, доки РФ не відшкодує збитки, завдані Україні. А ще ЄС сприятиме, щоб Україна отримала надприбутки від російських активів.

Європейський Союз продовжуватиме сприяти регіональному співробітництву, що посилюватиме загальну стійкість і безпеку України.

Співробітництво в разі майбутнього збройного нападу

У разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну на прохання будь-якої сторони угоди її учасники проведуть консультації протягом 24 годин у двосторонньому форматі. ЄС надаватиме швидку і сталу допомогу у сфері безпеки та економічну допомогу.

Безпекові зобовʼязання Європейського Союзу перед Україною залишатимуться чинними, оскільки Україна продовжує свій європейський шлях.