У перекладачі Google зʼявиться 110 нових мов — це найбільше оновлення сервісу

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У перекладач Google додадуть ще 110 мов — це найбільше розширення перекладача за всю його історію. Раніше сервіс підтримував лише 133 мови.

Про це йдеться в блозі Google.

Для навчання фахівці Google використали мовну модель штучного інтелекту PaLM 2. Особливо ефективним ШІ був для вивчення мов, що повʼязані між собою — наприклад мов, що близькі до гінді, як-от авадхі та марваді.

Також у Google Translate тепер є кантонська — друга за поширеністю у Китаї. Вона давно стала однією з найбільш затребуваних мов для перекладача Google. На відміну від мандаринської мови, стандартизація кантонської не завершена, що ускладнює її вивчення.

Близько чверті доданих до перекладача мов походять з Африки. Також додали менську мову — це кельтська мова острова Мен в Ірландському морі. У грудні 1974 року померла остання людина, яка володіла менською. Але згодом завдяки особливим ентузіастам ця мова почала знову відроджуватися.

А ще до перекладача додадуть афарську, систему письма НКо, шахмукхі, ток-пісін та інші мови. Більшість доданих мов мають щонайменше мільйон носіїв, а деякі навіть сотні мільйонів.