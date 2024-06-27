«Укрзалізниця» отримала ліцензію на вантажні перевезення у Польщі

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Facebook / Олександр Рудоманов

Ukrainian Railways Cargo Poland, дочірня компанія «Укрзалізниці», отримала ліцензію на виконання залізничних вантажоперевезень від Управління залізничного транспорту Польщі.

Про це пише пресслужба «Укрзалізниці».

Голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко розповів, що УЗ вже працює над розробкою та узгодженням нових міжнародних маршрутів.

Ukrainian Railways Cargo Poland на першому етапі своєї роботи планує сконцентруватись на підвищенні обсягу перевезень через українсько-польські прикордонні переходи.

Таким чином польські та українські вантажовідправники отримають послугу перевезення «від дверей до дверей» та від одного оператора, без необхідності укладати низку договорів з різними компаніями.

Крім того, компанія в майбутньому планує ввести рухомий склад для колії шириною і 1 435, і 1 520 мм, що дозволить ефективно працювати на всіх прикордонних переходах з Польщею.

Очікується, що повноцінні комплексні послуги з перевезень Ukrainian Railways Cargo Poland розпочне вже наступного року.