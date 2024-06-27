SpaceX збудує космічний корабель, який спустить Міжнародну космічну станцію з орбіти в 2030 році

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NASA

NASA обрало компанію SpaceX для розробки апарата для контрольованого сходу з орбіти Міжнародної космічної станції. На це агентство виділить компанії Ілона Маска $843 мільйони.

Про це йдеться в повідомленні NASA.

МКС запустили на орбіту у 1998 році. Це спільний проєкт 14 країн. Зараз у роботі станції беруть участь пʼять агентств — американське NASA, канадське CSA, європейське ESA, японське JAXA та «Роскосмос». Станцію експлуатуватимуть до 2030 року, а потім її мають знищити.

Після того як SpaceX створить апарат, він стане власністю NASA. Очікується, що він зруйнується разом із МКС під час контрольованого сходження з орбіти. Його головна мета — забезпечити, щоб станція зійшла з орбіти без загрози для населених районів.

Також у майбутньому NASA має намір окремо виділити гроші на послуги із запуску апарата — не уточнюється, отримає їх SpaceX чи інша компанія.

Поки про майбутній корабель SpaceX відомо дуже мало, пише TechCrunch. Однак він, імовірно, значно відрізнятиметься від капсули Dragon від SpaceX, що зараз доставляє вантажі та екіпаж на МКС.