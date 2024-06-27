НАЗК припиняє фінансування партії «Голос» через недостовірні відомості у звітах на понад 4,7 млн грн

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Національне агентство з питань запобігання корупції знайшло недостовірні відомості у звітах політичної партії «Голос» за III—IV квартали 2020 року на понад 4,7 мільйона гривень. Тому припиняє фінансування партії.

Про це пише пресслужба НАЗК.

Аналіз звіту за III квартал показав, що партія «Голос» оформила договори про послуги від ТОВ «Мейнтіс» на 1 мільйон гривень, серед яких усні консультації щодо Виборчого кодексу України, діяльності дільничих виборчих комісій на місцевих виборах тощо. Однак «Мейнтіс» не надало цих послуг.

Партія «Голос» також уклала з двома ФОПами договори на 274 тисячі гривень з номерами законопроєктів, які на момент укладання договорів ще не були зареєстровані у Верховній Раді.

У звіті за IV квартал «Голос» знову оформила договори з ТОВ «Мейнтіс» на суму 1 мільйон гривень, а Київська міська територіальна організація партії — на суму понад 2,4 мільйона гривень. Товариство знову не надавало послуг партії.

Усі ці матеріали НАЗК направило до Державного бюро розслідувань.