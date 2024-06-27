За ніч Сили ППО збили пʼять ракет і 23 ударні дрони

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Пресслужба Національної гвардії

У ніч на 27 червня Росія завдала ракетно-авіаційного удару по Україні — запустила ракети повітряного, морського базування та ударні дрони типу Shahed.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Російські окупанти застосували аеробалістичну ракету Х-47 М2 «Кинджал» із повітряного простору Тамбовської області Росії, чотири крилаті ракети «Калібр» з північно-східної частини акваторії Чорного моря, одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 з повітряного простору Курської області РФ та 23 ударні безпілотники Shahed з Приморсько-Ахтарська Росії.

До повітряного бою залучили винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

У результаті бойової роботи вдалося збити 28 повітряних цілей: чотири крилаті ракети «Калібр», керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та всі 23 дрони.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук / Telegram

Безпілотники й ракети літали по всій території України, змінювали напрямки й маневрували.