«Мирний план Трампа ― це вішліст Кремля». Огляд матеріалів іноземних медіа 26 червня

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«Бабель»

Пропозиції кандидата у президенти США Дональда Трампа щодо припинення російсько-української війни не підійдуть ані Україні, ані Росії ― так стверджують більшість опитаних Newsweek західних експертів. Днями підконтрольна йому організація опублікувала план «розвʼязати конфлікт за день», як Трамп обіцяє зробити майже від самого початку повномасштабного вторгнення росіян, щойно стане президентом. Суть цього плану ― не давати Україні американської зброї, якщо Київ не погодиться на переговори, і, навпаки, значно посилити збройну підтримку ЗСУ, якщо Росія відмовиться від переговорів чи порушить їхні умови.

Росія не погодиться на таке просто тому, що її цілі у війні занадто відрізняються від цілей України, стверджує професор політології американського Сиракузького університету, автор книжки «Код путінізму» Браян Тейлор. «Росія хоче отримати повний політичний контроль над Україною та викорінити ідею, що українці ― окрема нація. Україна ж прагне захистити свою територію, своїх людей і свою демократію від російських жорстокості та домінування». Ця різність позицій, стверджує Тейлор, поки що лишає мало простору для переговорів ― і погроза надати більше зброї Україні на Росію тут не подіє. Росіяни брехатимуть і вдаватимуть, що готові на щось піти, та це буде імітація дій. Щоб наблизити переговори, треба збільшити цю допомогу просто зараз, стверджує Тейлор, а коли росіяни опиняться у програшному становищі ― тоді з ними й можна буде починати про щось говорити.

Інші коментатори загалом сходяться на тому, що план Трампа вигідний Росії. «Він фактично показує, що агресія і брутальна жорстокість виправдовують себе, ― каже генерал-майор армії США у відставці, а тепер старший науковий співробітник Центру європейського політичного аналізу Гордон «Скіп» Девіс. ― Але, мабуть, ця пропозиція сподобається електоральній базі Трампа і значній частині європейської публіки, яку більше цікавить мир, ніж захист свободи вибору уряду, територіальний суверенітет і міжнародне право».

Це лише частина огляду. Резюме інших цікавих матеріалів світових медіа про російсько-українську війну доступне для всіх, хто підтримує нас на Patreon!