Оновлена угода про вільну торгівлю між Україною і Канадою почне діяти 1 липня. Що вона передбачає

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Оновлена угода про вільну торгівлю між Україною і Канадою (CUFTA) набуває чинності вже 1 липня.

Про це повідомили в Міністерстві економіки України.

Оновлена CUFTA принесе користь працівникам, підприємствам і споживачам обох країн, посилюючи торговельну й економічну співпрацю між Канадою та Україною.

Угода зберігає умови доступу до ринку для товарів з угоди 2017 року та була оновлена, щоб включити розділи про інвестиції, послуги та інклюзивну торгівлю.

«У довгостроковій перспективі оновлена CUFTA зміцнить наше загальне двостороннє економічне партнерство», — ідеться у спільній заяві міністерки економіки України Юлії Свириденко та міністерки з просування експорту, міжнародної торгівлі та економічного розвитку Канади Мері Нг.

Вони зазначили, що міністри продовжуватимуть надавати додаткові можливості канадським та українським підприємствам і працівникам для стимулювання міцного, сталого й інклюзивного економічного відновлення.

Міністерка економіки України переконана, що оновлена угода про вільну торгівлю дозволить посилити торговельно-економічну співпрацю між Україною та Канадою, зміцнить економічне партнерство обох країн і сприятиме участі канадських компаній в економічному відновленні та відбудові України.

«Це без перебільшення історична подія, адже ця угода є однією з найсучасніших у світі. Це перша угода, яка чітко показує, що Україна поділяє торговий порядок денний Канади, США, ЄС, Японії та інших наших партнерів», — наголосила Свириденко.

За її словами, оновлена CUFTA — перша угода про вільну торгівлю, в якій особлива увага приділяється Криму та кримським татарам і посиленню ролі корінних народів в економіці та міжнародній торгівлі. Це основа для економічного розвитку Криму після звільнення півострова від окупантів.

Угода, зокрема, передбачає лібералізацію ринку послуг за негативним списком. Тобто коли дозволено все, щодо чого немає застережень, прописаних в угоді. А захист інвестицій посилиться новими комплексними та сучасними інструментами. Це сприятиме максимальному розвитку торгівлі послугами між українськими та канадськими компаніями.

Крім того, завдяки цій угоді працівники українських компаній, які надаватимуть послуги в Канаді, зможуть за спрощеними й розширеними умовами податися на тимчасовий в’їзд до Канади.

Угода також допоможе Україні побудувати вільну і відкриту цифрову екосистему економіки — це сприятиме розвитку цифрових технологій.

Для товарів, які експортуються в Канаду без мит, можна буде використовувати компоненти з ЄС, Британії, Ізраїлю. Це розширить залучення України до глобальних ланцюгів поставок.

Важливе місце в угоді посідають питання довкілля, праці, прозорості та відповідального ведення бізнесу.

Загалом текст документа базується на стандартах угоди про вільну торгівлю Канади, США і Мексики та угоди про Транстихоокеанське партнерство, до якої Україна готується приєднатися. Фактично це пакт із партнерами, які підтримують торгову безпеку України.