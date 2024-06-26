ПАРЄ визнала геноцидний намір Росії у знищенні культурної спадщини України

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Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидний намір Росії у знищенні української культурних спадщини та ідентичності.

Про це повідомила член постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук.

За її резолюцію «Протидія стиранню культурної ідентичності під час війни та миру» віддали 105 голосів.

Резолюція засуджує систематичну державну політику русифікації, яка триває з 2014 року на окупованих територіях України, зокрема заперечення української культурної ідентичності, мови, літератури та історії.

Вона закріплює, що навмисне знищення культурної спадщини та стирання культурної ідентичності в Україні — це воєнний злочин, злочин проти людяності, а також свідчення геноцидного наміру РФ знищити українську національну ідентичність.

Крім того, резолюція закликає держави-члени ПАРЄ ратифікувати конвенції Ради Європи про захист культурної спадщини, посилити санкції за військові руйнування, не виправдані «нагальною військовою необхідністю», включити до сфери правового регулювання порушення проти культурної спадщини та передбачити повне відшкодування на основі міжнародного права, зміцнити здатність боротися з незаконним обігом культурних цінностей, притягувати до відповідальності причетні до таких дій органи влади та державні установи.

Ось ще кілька кроків, до яких закликає резолюція:

розвивати підготовку військовослужбовців, поліцейських, митників і працівників системи правосуддя, щоб ті запобігали, розслідували та переслідували порушення щодо культурної спадщини;

підвищити обізнаність про те, як ідеологія «русского мира» може створювати підґрунтя для порушень міжнародного права;

підвищити обізнаність про мілітаризацію українських дітей на окупованих територіях з боку РФ.

Держави-члени ПАРЄ допоможуть Україні збирати, фіксувати, документувати та зберігати докази злочинів Росії проти культурної спадщини в Україні; оцифровувати обʼєкти культурної спадщини та власності тощо.