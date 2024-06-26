Байден помилував тисячі ветеранів, засуджених за нині скасовану військову заборону на ЛГБТ-стосунки

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Saeima / Flickr

Президент США Джо Байден помилував потенційно тисячі колишніх військовослужбовців США, засуджених за порушення скасованої нині військової заборони на одностатеві стосунки.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Оголошення про помилування присвячене Місяцю Прайду. Воно стосується військових, засуджених за статтею 125 Єдиного кодексу військової юстиції — ця стаття визнавала тих, хто вступає у «неприродні статеві зносини», винними в «содомії». Законодавство діє з 1951 року, але його переписали у 2013 році, щоб під заборону потрапляли лише насильницькі дії.

Байден підкреслив, що за час існування заборони тисячі військових, які належать до ЛГБТК+, були змушені звільнитися з армії через свою сексуальну орієнтацію або гендерну ідентичність. Багато з них також постали перед військовим трибуналом.

Як пояснюють Axios і AP, це рішення не знімає автоматично судимість з військових, але дає їм змогу подати відповідне прохання. Також вони зможуть подати клопотання про підвищення їхнього військового звання і про відшкодування втраченої заробітної плати та пільг.

Рішення стосується військовослужбовців, більшість з яких були засуджені до того, як у 1993 році у США запровадили політику «Не питай, не кажи» (НПНК). Цей закон забороняв служити у Збройних силах США геям, лесбійкам і бісексуалам, які не приховували своєї орієнтації, а також вимагав від командування та інших військових не питати про сексуальну орієнтацію у військовослужбовців.

Ця політика була скасована у 2011 році, коли Конгрес дозволив представникам ЛГБТК+ відкрито служити в армії. Зараз Пентагон зараз проводить окрему перевірку щодо інцидентів, коли військових змушували йти зі служби через НПНК.