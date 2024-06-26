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У застосунку «Резерв+» зʼявився статус бронювання від мобілізації. Тепер він відображається у 340 тисяч громадян.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

За її словами, головною причиною того, що раніше цей статус не відображався в застосунку, залишається високий відсоток людського фактору в помилках територіальних центрів комплектування під час внесення інформації про громадян до реєстру «Оберіг».

«Не завжди ТЦК вносять інформацію щодо броні до реєстру. Інколи це забирає тижні, а то й місяці», — зазначила Черногоренко.

Для того щоб оновити документ, треба в застосунку натиснути три крапки праворуч від документа. Після цього зʼявиться актуальний статус користувача. Якщо бронювання було лише на папері, статус «Заброньовано» зʼявиться в застосунку. Якщо бронь ще триває, але в застосунку цього не було — новий термін має відобразитися в «Резерв+».

Водночас, як зазначає заступниця міністра оборони, частину наказів про бронювання досі не вдалося оцифрувати через відсутність інформації, що ідентифікує ту чи іншу людину.

Проте, за її словами, над чітким і прозорим алгоритмом вже працюють, щоб усі заброньовані громадяни отримали актуальний статус у «Резерв+».

Також Черногоренко нагадала, що зараз Міноборони разом з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством економіки готуються до бета-тестування послуги електронного бронювання для підприємств. Скоро цей процес стане автоматичним і непомітним для громадян, додала вона.