OpenAI почне блокувати свої технології для розробників у Китаї

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Американська компанія OpenAI, розробник чат-боту ChatGPT — OpenAI планує обмежити доступ до свого інтерфейсу програмування застосунків (API) для розробників штучного інтелекту в Китаї та деяких інших країнах.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на китайські медіа.

ChatGPT недоступний у КНР, однак багато китайських стартапів змогли отримати доступ до API компанії OpenAI та використовувати її для створення власних програм.

«Ми вживаємо додаткових заходів для блокування API в регіонах, де ми не підтримуємо доступ до послуг OpenAI», — сказав Reuters представник OpenAI.

У понеділок ввечері китайські користувачі платформи отримали електронні листи з попередженнями про те, що вони перебувають у «регіоні, який OpenAI зараз не підтримує», і що з 9 липня «будуть вжиті додаткові заходи щодо блокування API в непідтримуваних регіонах».

У відповідь на цей крок провідні розробники штучного інтелекту в Китаї почали активно переманювати місцевих користувачів технологій OpenAI.

Зокрема, Baidu заявив, що запустить «універсальну програму», яка пропонує новим користувачам безкоштовний перехід на свою чат-бот-платформу Ernie.

Для користувачів OpenAI Baidu надасть додаткові токени флагманської моделі Ernie 3.5, відповідно до масштабів їх використання технологій OpenAI, заявили в Baidu. У цьому контексті токен — це одиниця даних, яку можна використовувати для доступу до певних технологій моделі Ernie 3.5.

Alibaba Cloud теж запропонувала безкоштовні токени та послуги з переходу на свої сервіси для користувачів API OpenAI. Компанія Alibaba стверджує, що її модель Qwen-plus коштує значно менше за GPT-4.

Ще одна велика китайська компанія — розробник штучного інтелекту Zhipu AI — оголосила про «спеціальну програму міграції» для користувачів API від OpenAI.

«Наша модель GLM повністю відповідає екосистемі продуктів OpenAI. Завдяки нашій довершеній технології ми гарантуємо користувачам безпеку і керованість», — сказав Zhipu AI в заяві для розробників.