Експосадовця «Укренерго» підозрюють у розкраданні під час закупівлі бронежилетів

Новини

Колишньому очільнику одного з департаментів «Укренерго» повідомили про підозру за розкрадання бюджетних грошей на закупівлі бронежилетів. Йому загрожує до 6 років увʼязнення.

Про це пише пресслужба СБУ.

Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро виявили, що високопосадовець навесні 2022 року організував закупівлю бронежилетів для співробітників «Укренерго» за завищеною ціною.

До закупівлі фігурант залучив підрядника без ліцензії на виробництво військової амуніції та без досвіду виготовлення бронежилетів.

Слідство зʼясувало, що експосадовець «Укренерго» купив за державні кошти партію бронежилетів за вдвічі завищеною ціною — це призвело до збитків у понад 10 мільйонів гривень.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України — зловживання службовим становищем з тяжкими наслідками.