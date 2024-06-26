Yonhap: КНДР невдало випробувала гіперзвукову ракету — вона вибухнула в повітрі

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Північна Корея запустила балістичну ракету в напрямку Східного моря, але вона вибухнула в повітрі. Джерела агентства Yonhap кажуть, що це був випробувальний запуск гіперзвукової ракети.

За даними південнокорейських військових, ракету запустили з району Пхеньяну або поблизу нього близько 05:30 за місцевим часом (23:30 25 червня за Києвом).

Військове джерело повідомило агентству Yonhap, що КНДР, імовірно, провела випробування гіперзвукової ракети, яке закінчилось невдачею — ракета пролетіла близько 250 км й вибухнула в повітрі над водами біля східного узбережжя Північної Кореї.

За словами чиновника, диму від ракети було більше, ніж під час попередніх запусків, що свідчить про ймовірність проблем із горінням. Він додав, що ракета, можливо, працює на твердому паливі.

Вважається, що ракети на твердому паливі важче виявити перед запуском, ніж на рідкому, оскільки вони потребують менше підготовчих процедур, таких як впорскування палива.

Випробування пройшли після того, як КНДР розкритикувала прибуття до Південної Кореї американського авіаносця USS Theodore Roosevelt (CVN-71) і попередила, що вдасться до «переважаючих і нових заходів стримування».

Авіаносець прибув до Пусану, за 320 км на південний схід від Сеулу, 22 червня напередодні тристоронніх навчань між США, Південною Кореєю і Японією.