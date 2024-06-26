Генштаб: Минулої доби Росія втратила ще 1 220 військових і 19 бронемашин

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Командування Об'єднаних Сил ЗС України / Facebook

За минулу добу, 25 червня, Сили оборони вбили або поранили ще приблизно 1 220 російських військових. Загалом від початку повномасштабної війни, з 24 лютого 2022 року, Росія втратила вбитими й пораненими майже 538 060 солдатів, повідомив Генштаб ЗСУ.

Також за добу Сили оборони знищили:

танки — 8 039 (+4);

бойові броньовані машини — 15 450 (+19);

артилерійські системи — 14 321 (+40);

реактивні системи залпового вогню — 1 108;

засоби ППО — 863;

літаки — 359;

гелікоптери — 326;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 11 435 (+22);

крилаті ракети — 2 324;

кораблі/катери — 28;

підводні човни — 1;

автомобільна техніка та автоцистерни — 19 407 (+45);

спеціальна техніка — 2 409 (+6).

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.