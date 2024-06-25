Найвищий собака світу помер за кілька днів після оголошення рекорду

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Книга рекордів Гіннеса

Найвищий у світі собака Кевін помер через кілька днів після того, як його оголосили рекордсменом.

Про це повідомила Книга рекордів Гіннеса.

Німецькому догу було тільки три роки, коли він помер після незапланованої операції. Він жив у штаті Айова, США зі своєю люблячою родиною. Його власниця Трейсі Вулф сказала, що вся сімʼя спустошена втратою.

Книга рекордів Гіннеса

Висота Кевіна від ніг до холки становила рекордні 97 сантиметрів, а коли він вставав на задні лапи, то був цілих 213 сантиметрів. Середній німецький дог має висоту близько 76 сантиметрів.

Книга рекордів Гіннеса

«Ми дуже раді, що він зміг побити рекорд... Він просто обожнював увагу. Я б хотів, щоб ці гігантські породи та всі собаки жили довше», — додала власниця Кевіна.

Кевін, якого називали «ніжним гігантом», любив дрімати на дивані, а також привертати до себе увагу, де б він не був. Кевін був доброзичливою собакою.