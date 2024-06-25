Україна та ЄС офіційно розпочали переговори про членство

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Україна та Європейський Союз 25 червня офіційно розпочали переговори про членство.

Переговори стартували з міжурядової конференції в Люксембурзі, куди прибули офіційні делегації з Києва та Брюсселю. Українська делегація складається з 13 членів, її очолює віцепремʼєр-міністр Ольга Стефанішина.

Як передає DW, Ольга Стефанішина, відкриваючи конференцію, заявила, що Україна планує повністю підготуватися до вступу до ЄС до 2030 року. Представники Євросоюзу зазначили, що переговори будуть суворими й трудомісткими.

На сьогоднішній конференції сторони обмінюються позиціями та заявами щодо вступних переговорів по суті, які почнуться з відкриттям переговорних глав. У липні розпочнеться підготовчий процес до основної частини переговорів — скринінг. Це будуть двосторонні зустрічі, на яких Україна представить рівень наближення свого законодавства до ЄС за 35 главами. Після скринінгу сторони розпочнуть перший блок переговорів. Цей процес доволі тривалий і займає щонайменше рік.

«Сьогодні перемовини стартують. Між цими кроками — тисячі зустрічей і дзвінків. Умови, які Україна повністю виконала. Закони, які були ухвалені та запрацювали. А найголовніше — це рішучість наших людей, нашого народу», — прокоментував початок переговорів президент Володимир Зеленський.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, буде шість кластерів переговорів, які відкриватимуться і закриватимуться за рішенням Ради ЄС. Над цим працюватимуть переговорні групи від України та ЄС, щоб привести законодавство України у відповідність до стандартів блоку.

Коли ж переговори про членство завершаться, то залишаться ще три кроки:

висновок Європейської комісії про успішне завершення переговорів і досягнення Україною відповідності критеріям вступу;

рішення про підписання Угоди про вступ України до ЄС:

ратифікація угоди парламентами держав-членів ЄС і набуття Україною повноправного членства у блоці.

23 червня 2023 року Україна офіційно стала кандидатом у члени Європейського Союзу.