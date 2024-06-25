Данія виділяє €20 мільйонів на підтримку вступу України й Молдови до ЄС

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Уряд Данії виділяє €20 мільйонів для підтримки шляху України й Молдови до Європейського Союзу.

Про це пише урядова пресслужба.

Гроші виділятимуть частинами до 2030 року. Вони допоможуть країнам створити адміністративні структури та законодавство, необхідні для євроінтеграції.

«Ми завжди говорили, що розширення ЄС полягає не в тому, щоб знизити планку для вступу, а в тому, щоб допомогти країнам-кандидатам подолати її, і саме цим ми зараз допомагаємо Україні та Молдові. Успішне розширення ЄС має важливе значення для стабільності Європи», — сказав міністр закордонних справ Ларс Люкке Расмуссен.

Гроші для України й Молдови закріплені в інструменті в рамках Данської програми сусідства, яка й зараз підтримує процеси реформ у цих країнах на шляху їхнього вступу до ЄС.

У майбутньому цей інструмент включатиме допомогу й балканським країнам-кандидатам на вступ до Європейського Союзу.