Японія послабила візові вимоги для громадян України
- Автор:
- Оля Березюк
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Японія з 24 червня послаблює візові вимоги для громадян України, повідомило посольство Японії в Україні.
«Це ще один крок для подальшого розвитку двосторонніх відносин між Україною і Японією, у тому числі сприяння культурному обміну, комерційним відносинам між країнами і підтримці зусиль з відбудови України», — йдеться в повідомленні посольства у соцмережі Х.
У відомстві не уточнили деталей. Однак у лютому цього року посольство без зазначення точної дати анонсувало зміни для короткострокового перебування громадян України в Японії.
Серед змін:
- штатні працівники українських компаній, які беруть участь у проєктах співпраці між Японією й Україною, мають право отримати багаторазову короткострокову візу для ділових цілей. Також пом’якшено вимогу наявності історії поїздок до Японії;
- родичі евакуйованих у Японію українців можуть отримати багаторазову короткострокову візу для відвідування родичів чи знайомих;
- багаторазові візи (дійсні протягом пʼяти років, з дозволеним періодом перебування до 90 днів для кожного візиту) видаватимуться заявникам з високими доходами і членам їхніх сімей.
Водночас на сайті посольства наголошується, що дипвідомство поки що не надає послуги в Україні, а отже оформити візу в Україні неможливо.
Громадяни України мають право оформити візу в посольствах Японії у сусідніх країнах: Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії та Молдові.