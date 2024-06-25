Сотня чоловіків намагалась нелегально перетнути держкордон. ДБР завадило цьому

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В Одеській області правоохоронці викрили угруповання, яке організувало масштабну схему незаконного переправлення чоловіків через кордон.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Схему у травні цього року організував житель Одеської області. Він підшукував чоловіків, які хочуть незаконно виїхати з України, та домовлявся з ними про оплату. Охочих вивозили до державного кордону, який вони далі перетинали пішки.

Правоохоронець консультував водіїв, як об’їхати блокпости на шляху до кордону.

21 червня працівники ДБР задокументували спробу переправлення через кордон близько 100 людей. Вони зупинили чотири мікроавтобуси з 47 чоловіками, а інші 53 — не встигли дістатися «точки збору».

За свої послуги ділки брали від $5 тисяч до $18,5 тисяч з людини, залежно від фінансових можливостей клієнта. «Тільки на цій партії ухилянтів ділки розраховували заробити близько мільйона доларів», — кажуть в ДБР.

Учасників угруповання затримали, їм повідомили про підозру в організації незаконного переправлення людей через держкордон (ч. 3 ст. 332 КК України).

Організатору та правоохоронцю, який був у схемі, обрали запобіжні заходи у вигляді 60-денного тримання під вартою з правом внесення застави: організатору — 13,6 млн грн, правоохоронцю — 3 млн грн.

Санкція статті передбачає увʼязненя до 9 років. Всім затриманим старше 25 років виписали протоколи та доставили до РТЦК.

Слідство триває, встановлюють повне коло всіх причетних до оборудки.