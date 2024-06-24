Зеленський звільнив командувача об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля. Кого призначили натомість

Новини

Президент України Володимир Зеленський ухвалив замінити командувача об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.

Про це він заявив у вечірньому зверненні 24 червня. Після цього на сайті президента зʼявилися відповідні укази № 374/2024 та № 375/2024.

Напередодні начальник штабу 12 бригади спецпризначення «Азов» Богдан Кротевич повідомив, що подав до ДБР заяву на неназваного генерала. Очевидно, йшлося про пана Содоля.

Кротевич написав, що той «вбив більше українських військових, ніж будь-який інший російський генерал», тому просить Держбюро відкрити кримінальне провадження і почати розслідування.

Що відомо про Андрія Гнатова

У червні 2022 року Гнатов отримав звання бригадного генерала та шеврон особисто від президента України Володимира Зеленського.

Нині він відзначений трьома державними нагородами:

Медаль «За військову службу Україні» (3 липня 2015 року) — за мужність та високий професіоналізм, виявлені у захисті України, підтримання боєздатності Військово-морських сил ЗСУ, вірність присязі.

Орден Богдана Хмельницького ІІІ ст. (21 серпня 2020 року) — за вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності України, мужність та професіоналізм, виявлені під час бойових дій.

Хрест бойових заслуг (27 липня 2022 року) — за визначні особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу, вірність військовій присязі.

Андрій Гнатов у 2001 році закінчив Харківський інститут танкових військ. З 2016 до 2018 року керував штабом 36 окремої бригади морської піхоти, після чого командував 36 окремою бригадою морської піхоти імені контрадмірала Михайла Бєлінського.

У 2022 році очолив штаб і став заступником командувача військ оперативного командування «Південь» Сухопутних військ ЗСУ.

У 2022 року змінив генерала Дмитра Марченка, очоливши оборону Миколаєва.

У листопаді 2022 року був одним з командувачів, що відповідав за звільнення Херсонщини.

Навесні 2023 року керував обороною Бахмуту, який перебував у зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» під командування Олександра Сирського.

Андрій Гнатов був одним з офіцерів, які формували підрозділи оновленої морської піхоти з частин, що залишили окупований Крим.