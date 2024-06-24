СБУ повідомила про підозру очільнику чеченського університету спецпризначення, де готують «кадировців» для війни проти України

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Служба безпеки України повідомила про підозру Байбетару Вайханову — очільнику Російського університету спецпризначення імені В. В. Путіна в Чеченській республіці.

Про це повідомили в СБУ.

Фігурант входить до найближчого оточення Рамзана Кадирова, за вказівкою якого організовує підготовку бойовиків для окупаційних угруповань РФ.

За даними СБУ, від початку повномасштабного вторгнення в цьому навчальному закладі пройшли вишкіл понад 40 тисяч російських кадрових військових і найманців.

Серед них — бойовики 78 моторизованого полку спецпризначення «Північ-Ахмат» і полків «Ахмат-Росія», «Ахмат-Чечня» 42 мотострілецької дивізії 58 загальновійськової армії РФ. Усі вони безпосередньо воюють проти Сил оборони України на сході та півдні.

Перед тим, як потрапити на передову, слухачі університету проходять тижневу підготовку на базі навчального закладу в місті Гудермес — комплексну тактичну, вогневу, інформаційно-ідеологічну та медичну.

Після закінчення «курсів» бойовиків перекидають у найгарячіші точки фронту, де їх використовують для штурмів позицій Сил оборони.

Крім того, від листопада 2023 року під керівництвом Вайханова на базі його університету налагодили виробництво FPV-дронів та навчання пілотів дронів.

Слідчі СБУ заочно повідомили Вайханову про підозру за пособництво у веденні агресивної війни (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України). За це йому загрожує до 15 років увʼязнення.