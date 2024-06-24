Міносвіти змінює правила вступу в аспірантуру у 2024 році

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Кароліна Ускакович / «Бабель»

Міністерство освіти та науки змінює правила вступу в аспірантуру через те, що з початком повномасштабного вторгнення виник ажіотаж, — навчання в аспірантурі дає відстрочку від мобілізації.

Про це повідомляє профільний міністр Оксен Лісовий.

«Жага до знань — це чудово. Фіктивне навчання — ні. Тож змінюємо правила вступу на аспірантру у 2024», — зазначив він.

Отже, ЄВІ залишається. Прохідний бал в частині ТЗНК — 160. І ця частина є обовʼязковою для вступу в аспірантуру. Іноземна мова стає обовʼязковою для вступу до магістратури, але необовʼязковою для вступу до аспірантури.

Вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають права на відстрочку.

«Акцент — на якість освіти, тому пріоритезуємо денну форму. І для того, щоб не відрізати можливість вступу для справжніх, вмотивованих та здібних, збільшуємо кількість місць на бюджеті — з 3 200 до 7 000», — пояснює міністр.

За його даними, до початку повномасштабної війни щороку в аспірантуру (і бюджет, і контракт) вступали 7—8 тисяч людей. Вступали на підставі іспитів безпосередньо в ЗВО та наукових установах.

Цього року МОН запровадив обов’язковий тест для вступу до аспірантури — ЄВІ. Його також складають і майбутні магістри.

У 2024 році для складання ЄВІ зареєструвалися 246 189 людей, 79% з них — це чоловіки, серед яких майже половина (91 561) претендує на вступ до аспірантури.

«Рекорд всіх рекордів. Звісно, мені б хотілося, щоб одного дня наука в Україні стала такою популярною. По-справжньому. І ми робимо кроки в цьому напрямку. Але зараз такі цифри виглядають скоріше як аномалія. Аномалія, яка шкодить якості освіти, економіці (фіктивне навчання створює нові схеми та мільйони доларів у тіні), а найголовніше — національній безпеці», — зазначає Лісовий.

Переведення з інших форм навчання на денну форму навчання буде недоступним.

Поновлення навчання на денній формі дозволяється лише людям, які не є військовозобовʼязаними, а також іншим категоріям, яким законно дозволено переривати навчання (вагітність, військова служба, медики тощо).