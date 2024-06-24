В Україні перша пара одружилась через «Дію». Цій послузі нема аналогів у світі
- Автор:
- Оля Березюк
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В Україні сьогодні стартували перші одруження через «Дію». Досі у світі ще не було аналогів цій послузі.
Про це написав очільник Мінцифри Михайло Федоров.
Першим таким подружжям стали нардеп Роман Лозинський і фахівчиня із соціальних та поведінкових комунікацій, викладачка Українського католицького університету Світлана Кісільова.
Федоров також розповів про алгоритм одруження через «Дію»: після подачі заявки система запропонує вільні дати для церемонії по відеозвʼязку, але не раніше ніж за п’ять днів до.
Свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягнеться в «Дію», а фізичний документ пара може замовити доставкою «Укрпошти» чи забрати у відділенні «Укрпошти».
Подати заявку можуть всі повнолітні українці, які:
- мають ідентифікаційний код;
- мають ID-картку чи біометричний закордонний паспорт у «Дії»;
- неодружені або офіційно розлучені.
Міністр наголосив, що наразі триває бета-тест функції одруження через «Дію». Загалом на бету записалося 2,5 тисячі пар, а вже скоро сервіс буде доступним для всіх.